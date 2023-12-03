بالدموع.. ممثلة فلسطينية تهدي جائزة حصدها فيلمها لأطفال غزة

العالم- فلسطين

وقالت هيام عباس في تصريح صحفي، إن الجمهور المغربي استقبل فيلم "باي باي طبريا" وعبر عن احساسه بالقضية التي يعالجها بطريقة جميلة، مشيرة إلى أن فوز شريطها السينمائي بجائزة من أول بلد عربي شعور رائع على حد تعبيرها.

وكان جمهور مهرجان مراكش قد استقبل بتصفيقات حارة وأصوات عالية تصدح بشعارات مناصرة للقضية الفلسطينية الفيلم الوثائقي "باي باي طبريا" للمخرجة الفلسطينية لينا سوالم الذي عُرض في قاعة الوزراء بقصر المؤتمرات ونافس على جوائز المسابقة الرسمية للمهرجان في دورته العشرين.

الفيلم الوثائقي الذي فتح على مدار 82 دقيقة جراح آلام الماضي الذي عاشه الشعب الفلسطيني، سلط الضوء بشكل خاص على معاناة النساء الفلسطينيات منذ النكبة، حيث نقلت مخرجته لينا سوالم من خلال قصص والدتها الفنانة هيام عباس وجدتها الأوضاع التي عاشتها الآلاف من الفلسطينيات منذ النكبة 1948 وما بعدها من تهجير قسري وتنكيل.