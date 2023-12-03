هكذا وصف رئيس كولومبيا عدوان الاحتلال على غزة

العالم - الأميركيتان

وقال بيترو في تغريدته التي أرفقها بمشاهد المنطقة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي: "يقولون إن هذه ليست بنازية. قتل 5.300 طفل وطفلة فلسطينية ممارسة نازية رغم عدم إعجاب ضمير الغرب بهذه الحقيقة".

والرئيس الكولومبي، الذي سبق وأن وصف الهجمات الإسرائيلية على غزة بـ"النازية"،كرر قوله :"أكررها مرة أخرى، هذه نازية"، فأنه كان قد صرح في وقت سابق بأن غزة تشهد "إبادة جماعية".

وأضاف بيترو، أن"الإبادة الجماعية والهجمية بحق الشعب الفلسطيني هما ما ينتظر شعوب الجنوب عند خروجها بسبب أزمة المناخ"، وأردف "ما نراه في غزة هو التجربة (البروفة) العامة للمستقبل".

وحذر بيترو من أن الخروج من الجنوب صوب الشمال ستكون له عواقب ولاسيما في الدول التي تنتهج سياسات معادية للهجرة التي تشهد حاليا صعودا لليمين المتطرف، واستطرد بيترو أن "الزعيم النازي "أدولف هتلر" يطرق بالفعل أبواب منازل الطبقة المتوسطة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وكثيرون سمحوا له بالدخول بالفعل".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية رفضت تصريحات الرئيس الكولومبي، التي أدلى بها في مؤتمر المناخ العالمي في دبي (كوب 28) وقارن فيها بين أزمة المناخ وحرب غزة والحقبة النازية.

وكتبت الخارجية الألمانية على منصة إكس، يوم أمس، أن الخلط بين تداعيات أزمة المناخ بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا في العالم والمعاناة في غزة "غريب"، والمقارنة مع الحقبة النازية "غير مقبول".