بالفيديو.. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة لليوم 58

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان الاحتلال الاسرائيلي يسعى للتقدم بريا في مناطق بخان يونس، مشيرا الى ان قوات الاحتلال استهدفت بالامس مكتب التوجيه السياسي والمعنوي في منطقة المحطة بخان يونس بالاضافة الى استهداف منازل المدنيين واستمرار المجازر الوحشية ضد اهالي غزة.

واشار الى ان الاحتلال ادعى استهداف القيادي في كتائب القسام وسام فرحات ابو حسين قائد كتيبة الشجاعية، لكنه لم يظهر اي دليل على ما حدث في تلك المنطقة، بالاضافة الى فقدان اكثر الف مواطن من بين مصاب وجريح ومفقود.

وتابع ان الطواقم الطبية تحاول انقذ من يمكن انقاذه، لافتا ان مدير قسم العظام بمستشفى المعمداني يؤكد ان القسم يعمل بدون عمليات تخدير او الادوات الصحية الضروروية.

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