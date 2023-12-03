تفاقم الخلافات بين 'نتنياهو' مع وزير حربه 'غالانت'

العالم - الإحتلال

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي،بنيامين نتنياهو، عندما سئل سبب عقده مؤتمرا صحفيا منفصلا عن وزير الحرب يوآف غالانت:" "اقترحت أن يعقد غالانت مؤتمرا صحفيا مشتركا، لقد قرر ما قرره"، في إشارة إلى رفض غالانت مشاركته المؤتمر الصحفي.

ويقول مراقبون إسرائيليون أن الخلاف بين نتنياهو وغالانت كبير، مشيرين إلى أن مجلس الحرب يعتقد أن نتنياهو يقود حربا على غزة لإنقاذ مستقبله السياسي.

ويؤكد هؤلاء أن هناك حالة من عدم الثقة بين مجلس الحرب ونتنياهو وأن ذلك سيكون له تداعيات على قرارات الهجوم على غزة.

ويؤشر حديث نتنياهو ليوم أمس، إلى تفاقم الخلافات مع غالانت بعد أن قرر الأخير عقد مؤتمر صحفي مستقل.

وقال نتنياهو ردا على غالانت إنه يملك تفويضا من الاسرائيليين، وأنه لا يعمل وفقا لاستطلاعات الرأي، رغم إظهار استطلاعات الرأي تراجعا كبيرا في شعبية نتنياهو، وصعود أسهم معارضيه.

لكن نتنياهو وغالانت أكدا في مؤتمريهما للصحفيين المنفصلان، على فكرة واحدة وهي القضاء على حماس.

ويلاحظ مراقبون انسجاما كبيرا بين الوزير بيني غانتس مع غالانت في مجلس الحرب.