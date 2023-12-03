غريب آبادي: دعم الغرب لمجازر الصهاينة أطاح بسمعة أدعياء حقوق الانسان

العالم - ايران

غريب آبادي الذي زار محافظة بوشهر (جنوب ايران) شجب في لقاء مع اعضاء المجلس القضائي في هذه المحافظة، عدم تحرك المنظمات الدولية ومنها مؤسسات حقوق الانسان والدول المتشدقة بحقوق الانسان، ازاء استمرار الجرائم الصهيونية في قطاع غزة ، قائلا ان المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم تقع على عاتق هؤلاء والنظام الاميركي على وجه الخصوص.

واضاف " ان صمت مسؤولي الدول الغربية والاوروبية ازاء الجرائم الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني القاتل للاطفال أذهب بماء وجه وسمعة ادعياء حقوق الانسان في العالم.

وتابع غريب آبادي بأن فلسطين هي مسرح للعدوان والاحتلال طوال الـ 75 عاما الماضية على يد الكيان الصهيوني الغاصب ، واضاف " استنادا للقوانين الدولية فان الكيان الصهيوني القاتل للاطفال والذي يرتكب الجرائم ويقوم بالاحتلال ، لا يتمتع ابدا بحق الدفاع المشروع عن النفس".

وشدد غريب آبادي على ان الكيان الصهيوني قد تلقى الهزيمة في تحقيق اهدافه الاستراتيجية المعلنة في غزة، كما نوه الى اهمية التحرك القضائي لمارسة اكبر قدر ممكن من الضغوط على الصهاينة ، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الامكانيات القانونية لمختلف الدول للضغط على الصهاينة لايقاف اجرامهم.