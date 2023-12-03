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شاهد.. سلاح يستخدم لاول مرة في جنوب لبنان

الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان الامس شهد تطور بارز في الاسلحة المستخدمة في المواجهة بين المقاومة الاسلامية في جنوب لبنان وكيان الاحتلال.

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان التطور شمل ايضا استهداف المقاومة للعديد من المواقع التي طالتها في الحافة الجنوبية مع فلسطين المحتلة، والاعتداءات الاسرائيلية التي استعملت لاول مرة بعض الاسلحة ذو صوت عنيف وقوي جدا.

واشار مراسلنا ان بالامس كانت هناك غارتين قويتين في كفر شوبا وكفر حمام المحاذية لها، حيث استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي منزلا قيد الانشاء وسوته بالارض بواسطة السلاح الذي استعمل لاول مرة من قبل الاحتلال وربما استعمل الاوزان الثقيلة في الصواريخ التي قصف بها المنطقة.

المزيد بالفيديو المرفق..

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