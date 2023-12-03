بابا الفاتيكان يوبخ رئيس کیان الإحتلال!

العالم-فلسطين المحتلة

وفي التفاصيل، كشفت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير رفض الكشف عن هويته، أن اتصالا هاتفيا غير معلن جمع بابا الفاتيكان مع رئيس الكيان الإسرائيلي بسبب ممارسة قوات الاحتلال العنف في غزة.

وقالت الصحيفة إن هرتسوغ حاول خلال "المكالمة المشحونة" تبرير الحرب التي أعلنتها تل أبيب على غزة وأوقعت الآلاف من المدنيين غير أن البابا رد عليه بالقول ممنوع الرد بالإرهاب.

وكان موقف بابا الفاتيكان من العدوان الإسرائيلي على غزة، ملتبسا، خصوصا وأنه سبق وقال في خطاب علني في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بتاريخ 22 نوفمبر الماضي إن "هذا ما تفعله الحروب، لكننا تخطينا الحروب. هذه ليست حرب إنها إرهاب"(في اشارة الى الحرب الاسرائيلي على غزة).