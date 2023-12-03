الاحتلال يعلن شارع صلاح الدين منطقة عسكرية.. ما السبب؟ +فيديو

العالم - مراسلون

واشارات مراسلتنا ان جيش الاحتلال موجود عند حاجز ابو هولي عند شارع صلاح الدين، ويسعى للدخول في منتصف المنطقة البينية في منطقة دير البلح وخان ويونس عبر منطقة ابو هلي .

واوضحت ان الدبابات تتجه غربا باتجاه البحر لكنها تلقى مقاومة كبيرة وتتواصل الاشتباكات العنيفة مع المقاومين الفلسطينيين. مبينة ان هدف الاحتلال ان يعزل القطاع ويقسمه لثلاثة اقسام معتقدا انه بذلك لن يسمح للمقاومة بالحركة او تغيير مكان الاسرى وبالاضافة الى اجتياح مدينة خان يونس .

واشارت ان الهدف غير المعلن للاحتلال هو المزيد من الضغط الانساني على السكان وصرح الاحتلال بانه لن يدخل المساعدات للمنطقة الوسطى.

المزيد بالفيدي المرفق..