من هم جيش الله المخلصون في نظر الامام الخميني (ره)؟

العالم- ايران

وبحسب رأي الامام الخميني التعبئة شجرة طيبة ونافعة ومثمرة يفوح من براعمها عبير ربيع الوصال وطراوة اليقين وحديث العشق.. التعبئة مدرسة العشق ومذهب الشاهدين والشهداء المجهولين حيث رفع أبناؤه من فوق مآذنه الشامخة آذان الشهادة والهداية.. التعبئة ميقات الحفاة ومعراج الفكر الإسلامي الطاهر، حيث حصل المتربون في أحضانه على الاسم والشهرة في السر والخفاء.. التعبئة لواء الله المخلص الذي وقع بيان تأسيسه جميع المجاهدين من الأولين إلى الآخرين.

وكان مفجر الثورة الاسلامية يعتبر التعبئة أكبر شبكة عالمية للمقاومة وجيش الله المخلص الذي وقع بيان تأسيسه جميع المجاهدين من الأولين إلى الآخرين.

كما اشار قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي في تصريحاته يوم 29/11/2023 الى اهمية قوات التعبئة قائلا: إن بُعد التعبئة العابر للوطن وللحدود موجود في كلام الإمام. لقد لاحظتم أن الإمام الخميني يصطلح: "خلايا المقاومة العالمية"، هي ليست تعبئتنا، بل تعبئتهم بنفس الثقافة.

واضاف سماحته: تلاحظون أن خلايا المقاومة نفسها التي كان الإمام قد بشر بها تحدد اليوم مصير منطقتنا، ومن نماذج ذلك "طوفان الأقصى".