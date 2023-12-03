بالفيديو.. ايام قرطاج المسرحية تتشح برداء المقاومة

العالم - مراسلون

اربعون عاما عمر ايام قرطاج المسرحية في تونس دورة هذا العام بخلاف سابقاتها تتشح برداء المقاومة منتصرة لغزة وللفلسطينيين حيث تنتظم تحت شعار بالمسرح نحيا وبالفن نقاوم وتشهد مشاركة بارزة للمسرح الايراني.

حفل إفتتاح الدورة 24 من ايام قرطاج المسرحية شهد تكريم كل من الممثل امين زندكاني و الممثلة الهام حميدي من الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى جانب عدد من الممثلين من بلدان مختلفة، ما يعكس أهمية الانفتاح على رؤى مسرحية جديدة من بينها المسرح الايراني.

وقال الممثل الايراني، امين زندكاني ، ان "مشاركة ايران في ايام قرطاج المسرحية لها دور مهم لان العلاقات الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين ايران وتونس هي الدافع وراء مشاركة ايران بشكل لافت في هذا المهرجان".

وتشارك الجمهورية الإسلامية الايرانية بعرض بهلواني رياضي هو الأول من نوعه في تونس بعنوان الرياضة والفتوة والمقاومة تضامنا مع فلسطين إضافة إلى عرض الحصان القاتل المتحصل على الجائزة الأولى في مهرجان فجر المسرحي في إيران لهذا العام

وقال المستشار الثقافي الايراني بتونس، هادي آجيلي، ان "اول شيء هو نقل الثقافة الايرانية، وثانيا هو الموضوع الفلسطيني والمقاومة لان عرض الفن البهلواني سيعرض الفن تضامنا مع الشارع الفلسطيني، لذا لدينا هدفين هو التعريف بالثقافة الايرانية والثاني عرض الفن تضامنا مع الشعب الفلسطيني".

وتستمر ايام قرطاج المسرحية حتى العاشر من هذا الشهر.