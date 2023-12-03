نتنياهو طلب من أحد وزرائه إعداد خطة تهدف سكان غزة..ما هي؟

العالم- فلسطين

ولفتت، في تقرير إلى أن الخطة التي يقوم بصياغتها الوزير المنتمي إلى الليكود، لم يطلع عليها معظم أعضاء "الكابينيت"، ولم تطرح للنقاش في المؤسسات والمحافل الرسمية؛ بسبب حساسيتها، وقالت الصحيفة إنها تتوقع أن تواجه مقاومة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورفضا واسعا باعتبارها "أمرا غير واقعي وخيالا".



لكنها أوضحت أن الخطة قد تحظى بدعم وزراء الليكود، وحزب القوة اليهودية الذي يتزعمه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وحركة الصهيونية الدينية التي يتزعمها الوزير المتطرف بتسلائيل سموتريتش.

ورغم أن الخطة ستواجه برفض دولي، وربما عسكري إسرائيلي، بحسب الصحيفة، فإن نتنياهو يرى تطبيقها هدفا استراتيجيا لحكومته.



وقالت الصحيفة، إن نتنياهو يسعى لتطبيق خطة تقليص السكان، بالالتفاف دون الاضطرار إلى خوض مواجهة مع واشنطن والمجتمع الدولي، ومصر التي ترفض بشكل قاطع التهجير، لكن المقربين من نتنياهو يبررون أنها لا تسعى لطرد الفلسطينيين، بل محاولة تخفيف الكثافة السكانية في القطاع.



وأشارت إلى أن الاحتلال قد يلجأ لحل مشكلة الرفض المصري للتهجير، إلى دفع الفلسطينيين نحو البحر، من أجل مغادرة القطاع إلى دول أوروبية وأفريقية.