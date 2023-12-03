الاحتلال يعمل جاهداً لكي لا تتحول الضفة إلى جبهة ثالثة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفی اتصال مباشر أوضح الزميل فارس الصرفندي أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الأرض بكل قوة في الضفة الغربية لمنع تحول الموضوع إلى انتفاضة أو مواجهة شاملة تمتد على مساحة الجغرافيا الفلسطينية.

وأوضح: لذلك فهو منذ اليوم الأول يعمل على موضوع الاعتقالات، فنحن أمام 3500 معتقل في 54 يوما، إلى جانب عمليات تفريق ما بين مدن الضفة الغربية وزرع الحواجز في كل مكان وفصل كل مدينة عن الأخرى، حيث حتى أن بعض المدن الفلسطينية مفصولة تماما عن القرى والأرياف المحيطة بها.

وأشار إلى أن الاحتلال يقوم بذلك من أجل أن لا تتحول الضفة الغربية إلى جبهة ثالثة تضاف إلى جبهة الجنوب اللبناني وجبهة قطاع غزة، لكن جبهة الضفة الغربية مشتعلة تقريبا ولم تتوقف عن الاشتعال.

وفي جانب آخر أوضح أن كتائب القسام قد نشرت صباح هذا اليوم بياناً أكدت فيه أنها استهدفت مجموعة من الجنود في قطاع غزة واستطاعت أن تقتل 60 جنديا وضابطا إسرائيليا.

وأوضح: إذا صدقت هذه المعلومة وتبين بأنها دقيقة واعترف الاحتلال الإسرائيلي بها فهذه ستكون حالة انقلاب كاملة في كيان الاحتلال الإسرائيلي لأن هذا العدد من الممكن أن يخلق أزمة كبيرة لبنيامين نتنياهو.

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