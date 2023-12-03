تكثيف الاحتلال من قصفه الإجرامي على غزة يؤكد فشله الذريع

العالم- فلسطين

وجاء في بيان صحفي صادر عن الجبهة الشعبية:

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تكثيف العدو الصهيوني من قصفه الإجرامي على كافة مناطق قطاع غزة وتركيزه على مدينة خان يونس، ومواصلة ارتكاب المزيد من المجازر المروعة وتدمير مربعات سكنية كما حدث في جباليا والشجاعية ورفح والنصيرات والبريج هو تأكيد على فشله الذريع في تحقيق أي انجاز ميداني، وأنه يعوض هذا الانتقام باستهداف المدنيين وقتل أكبر عدد من المدنيين خاصة من الأطفال والنساء والشيوخ.

وشددت الجبهة أن القصف المكثف والعنيف وتنفيذ أحزمة نارية على مناطق مختلفة في الشمال وخان يونس وغزة، يؤكد على ضراوة المقاومة وضرباتها النوعية، وعدم قدرة الاحتلال على التقدم في قلب المدن.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن المقاومة مستمرة، وأن كل بقعة في قطاع غزة هي نقاط اشتباك وبؤر مشتعلة وسيغرق العدو في وحل جنوب القطاع كما يواصل الغرق الآن في وحل الشمال، مؤكدة أن المقاومة عازمة على دحر العدوان مهما بلغت التضحيات وتصاعد العدوان.

*الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين*

*دائرة الإعلام المركزي*