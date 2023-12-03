صادم!.. شاهد ما حل بهذه المراسلة بعد تعليقها على خبر في غزة

العالم - فلسطين

وظهرت العجرمي خلال مداخلة تلفزيونية حول استهداف الاحتلال منطقة "أبراج حمد" المكتظة بالسكان والنازحين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وهي تكافح دموعها موضحة أن "عائلتها من بين قاطني الحي السكني"، و"أنها لم تتلق أي خبر عنهم".



وكانت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، شنت غارات عنيفة على مشروع "أبراج حمد" السكني، ما أسفر عن شهداء ومصابين في صفوف المدنيين.



ووثقت مقاطع مصورة متداولة لحظات سقوط الصواريخ على الأبراج السكنية التي مولت دولة قطر بناءها في القطاع المحاصر.



وتسبب القصف الإسرائيلي الوحشي في تدمير عدد من الأبراج السكنية بشكل كامل، وسط تحذيرات من مساعي الاحتلال في دفع سكان جنوب قطاع غزة المكتظ بالنازحين إلى التوجه نحو الحدود المصرية في إطار حرب الإبادة التي يمارسها.



ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المتواصل منذ أكثر من 55 يوما على قطاع غزة، استهداف البنية التحتية والأحياء السكنية فضلا عن قصف المستشفيات والطواقم الطبية والصحفية بشكل مباشر، بهدف تهجير أهالي غزة قسريا من أرضهم.

وصباح الجمعة، استأنف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة بعد انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عقب مفاوضات طويلة بوساطة قطرية ومصرية.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الوحشي على قطاع غزة إلى أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم ما يزيد على الـ6 آلاف طفل والـ4 آلاف سيدة، فضلا عن إصابة حوالي 35 ألفا آخرين بجروح مختلفة جلهم من الأطفال والنساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.