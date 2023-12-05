قلق صهيوني من تأثير جبهتي جنوبي لبنان واليمن على مسار غزة

العالم – العين الإسرائيلية

كما ألقى البرنامج البرنامج الضوء على تزايد ضغوط اهل الاسرى الصهاينة على نتنياهو الذي استانفت محاكمته، وجبهة جنوبي لبنان واليمن تثيران المخاوف من تاثيرهما السلبي في مسار العدوان على غزة.

وسلط البرنامج الضوء على أنظار الصهاينة التي تتجه نحو جنوب القطاع، حيث المعركة على اشدها بين قوات الاحتلال والمقاومة في خان يونس ودير البلح وسط توقعات إعلام العدو بأن تستمر هذه المعارك هناك من شهر ونصف الى شهرين.



وفيما يتعلق بما المعلّق الصهيوني في أن حماس لا تملك القدره الكاملة في جنوب القطاع، في وقت ينسحب 70% من القوات الصهيونية من شمال القطاع بحسب"القسام"، وحول ما يعنيه هذا الأمر من ناحية وجهة نظر نتنياهو، أكد هادي القبيسي مدير مركز الاتحاد للابحاث والتطوير بانتقال المعركة من ساحة الى ساحة ونقل الاسرائيلي القوات من الشمال الى الجنوب، وقال انه بالنسبة لمنطقة شمال غزة انهينا المعركة والمعلق يقول انه لا تزال الحركة في الشمال قائمة وان عمليات المقاومة يوميا في الشمال فعّالة وقائمة وبشكل متوازن، العمليات في الشمال وعمليات في الجنوب، وبالتالي فان المعضلة القضاء على حماس هو عملية من خلال الخطاب والاداء الاسرائيلي.

ولفت القبيسي إلى أن هنالك اقرار بان القضاء على حماس عملية مستحيلة فهنالك قتل للقادة إذا استطاعوا، وتحرير مخطوفين اذا استطاعوا، ولكن القضاء على القوة فهذا امر غير ممكن، وهم يعترفون وينسحبون من الشمال باعتبار انهم غير قادرين على القيام بأي شيء في الشمال.

كما تطرق البرنامج إلى عدم تحقيق الاحتلال لأي منجز حقيقي من أهدافه المعلنة حتى الان، فهو لم يتمكن من سحق وحتى اضعاف المقاومة، ولا حتى استطاع استعادة اسراه بالقوة، رغم ذلك ما زال رئيس الشاباك يمن على نفسه بتحقيق ما لم يتحقق حتى الان.

ضيف البرنامج:



- هادي القبيسي مدير مركز الاتحاد للابحاث والتطوير

التفاصيل في الفيديو المرفق ...