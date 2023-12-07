مقتل 10 من جنود الاحتلال بينهم7 ضبّاط في الساعات الأخيرة

العالم – خاص بالعالم

معارك عنيفة وضارية خاضتها المقاومة الفلسطينية في جميع محاور التوغل في القطاع من شماله الى جنوبه وتمكنت من إلحاق اضرار كبيرة بالقوات الاسرائيلية.

وفي حي الشيخ رضوان خاضت سرايا القدس اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال واستهدفوا آليتين عسكريتين وناقلة جند وتمكنوا من تدمير ثلاث آليات عسكرية صهيونية بعدد من قذائف 'التاندوم' بحي التفاح في محور التقدم شرق غزة.

جيش الاحتلال لم يستطع انكار شدة المعارك وأقر بمقتل عشرة من جنوده بينهم سبعة ضباط في الساعات الأخيرة ليرتفع عدد قتلاه الى اربعمئة وأحد عشر جنديا وضابطا.

كذلك تحدث الاعلام العبري عن شراسة المعارك وقال ان عناصر حماس يخرجون من تحت الأنقاض للتصدي والقتال.

الفشل الميداني الإسرائيلي انعكس على شدة القصف والجرائم الصهيونية للقطاع، وتركز القصف الاسرائيلي على خان يونس وجباليا ومدينة غزة.

كذلك استشهد وجرح العشرات في غارات إسرائيلية على منازل بمخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة ومدينة رفح جنوبا.

وعلى ضوء المجازر الاسرائيلي حذر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة من أن مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة.

في حين قال مدير عام الصحة في غزة أن أكثر من ثمانمئة ألف شخص لا يزالون في شمال غزة دون رعاية الصحية لأي منهم.

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