شاهد/ موقف 'أرنولد شوارزنيغر' من العدوان على غزة!

العالم- فلسطين

والتقى شوارزنيغر مع أقارب ثلاثة مستوطنين اسرتهم قوات حماس في غزة وقدم لهم منحوتات برونزية على هيئة نسر لزواره في شركة إنتاج فيديو في سانتا مونيكا غربي لوس أنجلوس.

وقال شوارزنيغر، الذي أعلن نفسه “صديقا كبيرا للشعب اليهودي وإسرائيل” -متناسيا جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل- إنه يريد تعزيز الرسالة التي تطالب بعدم التخلي عن الذين ما زالوا محتجزين. على حد تعبيره.

واضاف بطل كمال الأجسام السابق "هنا يأتي دوري لأنه عندما تكون من المشاهير، تكون لديك قدرة معينة على التواصل مع الجماهير لأن الكثير من الكاميرات ستبرز ذلك (الحدث)".

وتقول سلطات الاحتلال إن حركة حماس اسرت 240 مستوطنا في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي أسفر أيضا عن مقتل 1200 اسرائيلي.

وخلال فترة الهدنة التي استمرت سبعة أيام وانتهت يوم الجمعة، قال مسؤولون إنه تم إطلاق سراح 110 أسرى وهم 86 إسرائيليا و24 أجنبيا مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بينما انتشلت قوات الاحتلال الإسرائيلية جثتي أسيرين.