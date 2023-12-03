فيديو خاص: 700 شهيد والف مفقود في القطاع منذ استئناف العدوان

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة: الغارات الاسرائيلية لا تتوقف بالمطلق منذ استئناف العدوان على القطاع قبل نحو 72 ساعة، وهناك مجازر اسرائيلية، وهناك قصف لمنازل مأهولة في خان يونس و وسيارات المواطنين عند القرارة وشارع صلاح الدين، ولم يعطوهم الفرصة بنزوح آمن بعد ان طالبوهم بالاخلاء.

واضافت مراسلتنا: هناك عشرات الشهداء والجرحى على طريق صلاح الدين، كما ان هناك مجازر في غزة والشمال وفي مخيم جباليا، وهناك مئات الشهداء.

واوضحت ان هناك اكثر من 700 شهيد واكثر من 1000 مفقود تحت الركام في الشجاعية وغيرها منذ استئناف الاحتلال عدوانه، ولم يتمكن الدفاع المدني من انقاذهم بسبب نقص في الوقود والمعدات.

واوضحت ان ذات المشهد يتكرر الان في المنطقة الوسطى والجنوب، خاصة بعد ان قطع الاحتلال القطاع الى 3 مناطق، شمالية ووسطى وجنوبية.

واعتبرت مراسلتنا ان الاحتلال يريد من ذلك زيادة الضغط على المدنيين الفلسطينيين وتشريدهم ووقف الامدادات والمساعدات عنهم وحصرها في مكان واحد ، وايقاع الخسائر الكبرى بالفلسطينيين.