الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٤:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

هجوم بسكين في باريس يسفر عن مقتل ألماني وإصابة شخصين

هجوم بسكين في باريس يسفر عن مقتل ألماني وإصابة شخصين
الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

لقي ألماني حتفه وأصيب شخصين آخرين في هجوم بواسطة سكين ومطرقة قرب برج إيفل في باريس مساء أمس، في هجوم وصفته السلطات الفرنسية بالإرهابي.

العالم - اوروبا

أفادت مصادر أمنية وقضائية أن المشتبه به، والذي تم اعتقاله، هو فرنسي ولد عام 1997، ويعاني من اضطرابات نفسية.

أعلنت السلطات أنه تم فتح تحقيق بتهم الاغتيال ومحاولة الاغتيال في إطار مشروع وصفته بالإرهابي.

وأفاد مكتب المدعي العام في باريس أن المشتبه به تم اعتقاله ووضع رهن التحقيق، وأنه كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات في عام 2016 بسبب رغبته في تنفيذ هجوم آخر.

وزاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، خلال مؤتمر صحافي، بأن "المشتبه به قد أعرب عن استيائه من موت المسلمين في أفغانستان وفلسطين، واتهم فرنسا بالتواطؤ في أحداث غزة".

ويشير مصدر أمني إلى أن المحققين سيفحصون السجل الطبي للمهاجم لفهم دوافع الهجوم.

روابط ذات صلة

شاهد.. الآلاف في باريس يتظاهرون تنديدا بالإبادة الجماعية بغزة

صحيفة فرنسية: باريس متواطئة في الحرب على غزة !

الشرطة الفرنسية تفتح النار على سيدة في باريس! + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف