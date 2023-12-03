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اغتيال رئيس الجامعة الاسلامية بغزة

اغتيال رئيس الجامعة الاسلامية بغزة
الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

نعت الجامعة الاسلامية بغزة رئيسها الدكتور سفيان تايه بعد ان اغتالته الكيان الإسرائيلي مع أفراد أسرته بمخيم جباليا.

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "معا" الاخبارية تولى تايه الرئاسة للجامعة الإسلامية قبل اشهر قليلة وقد استشهد في قصف ادى لاستشهاد نحو مئة فلسطيني بمخيم جباليا .

وصنف تايه ضمن أفضل 2% من الباحثين حول العالم عام 2021 وهو يحمل درجة الأستاذية في تخصص الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية.

كما حصل على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان.

وعُيّن حاملاً لكرسي اليونسكو لعلوم الفيزياء والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء

ويُعد من العباقرة والأكاديميين المؤثرين والعلماء الأذكياء والبارزين.

ويشكل رحيله خسارة كبيرة للجامعة الإسلامية والجامعات بشكل عام.

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