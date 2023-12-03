القوات اليمنية: استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

العالم- اليمن

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها أنه وتنفيذا لتوجيهات عبدالملك بدرالدين الحوثي واستجابة لمطالب الشعب اليمني ولنداءات أحرار الأمة العربية والإسلامية في الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم الاحد عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب هما سفينة "يونتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين"، حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية.



وأشار البيان إلى أن العملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية.



وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الصامدين في قطاع غزة.



وجددت تحذيرها لكافة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا في حال مخالفتها لما جاء في هذا البيان والبيانات السابقة الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى( { قَـٰتِلُوهُمۡ یُعَذِّبۡهُمُ ٱللَّهُ بِأَیۡدِیكُمۡ وَیُخۡزِهِمۡ وَیَنصُرۡكُمۡ عَلَیۡهِمۡ وَیَشۡفِ صُدُورَ قَوۡمࣲ مُّؤۡمِنِینَ } صدق الله العظيم

تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العظيم ولنداءات أحرار أمتنا العربية والإسلامية في الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية.

نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى صباح يومنا هذا عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين"، حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية.

وقد جاءتْ عملية الاستهداف بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية.

إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة.

وتجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا في حال مخالفتها لما جاء في هذا البيان والبيانات السابقة الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية.

صنعاء 20 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق للـ3 من ديسمبر 2023م