بيان صادر عن البنتاجون حول استهداف مدمرة أمريكية بالبحر الأحمر

العالم- الامريكيتان

وقال المسؤول في البنتاجون: "نحن على علم بتقارير بشأن هجمات على سفن في البحر الأحمر".

ولم يكشف المسؤول تبعات الهجمات.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية أعلنت قبل يومين تعرض المدمرة ذاتها لهجوم بطائرة مسيرة جنوب البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن سفينة مملوكة لبريطانيا وترفع علم جزر البهاما تم ضربها أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر.

وقالت مجموعة أمنية بحرية مقرها في بريطانيا، أن "السفينة مملوكة لبريطانيا وكانت قد تعرضت لقصف صاروخي خلال إبحارها في مياه البحر الأحمر".

كما تبنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينتين اسرائيليتين بصاروخ بحري وطائرة مسيرة بحرية في باب المندب اليوم الاحد.