المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عددا من النقاط التابعة لجيش الاحتلال

العالم- لبنان
وصدر بيان عن المقاومة الإسلامية كالتالي:
: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:30) من عصر يوم الأحد 3-12-2023 موقع راميا بالأسلحة المناسبة.
﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأحد 3-12-2023 م
19 جمادى الأولى 1445 هـ