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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عددا من النقاط التابعة لجيش الاحتلال

الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة الإسلامية عددا من المواقع والنقاط التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

العالم- لبنان

وصدر بيان عن المقاومة الإسلامية كالتالي:

:‏ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:30) من عصر ‏يوم الأحد 3-12-2023 موقع راميا بالأسلحة المناسبة.‏ ‏

﴿‌‎ ‎وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 3-12-2023 م

‌‎ ‎ ‏19 جمادى الأولى 1445 هـ

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