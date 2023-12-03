أسامة حمدان: غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين

العالم- فلسطين

وأضاف أن الإدارة الأمريكية شريكة في سفك الدم الفلسطيني والإبادة الجماعية وسيدفعون ثمن جرائمهم ولابد من ملاحقتهم وأمريكا تشارك عملياً في العدوان على غزة وأرسلت طائرات استطلاعية مسلحة فوق قطاع غزة.

وصرح بأن الدعاية الصهيونية والإعلام الغربي المنحاز لإسرائيل روجت لإشعاعات حول الأسرى والتسجيلات المصورة فضحت ذلك بينما أسرانا يعانون من كل صنوف التعذيب في سجون العدو الإسرائيلي.

وأكد أن تعنت الاحتلال ومماطلته حال دون نجاح مسار التفاوض، قائلا: لايوجد أي "مناطق آمنة" لا في جنوب القطاع ولا شماله.

وأشاد أسامة حمدان بالعمليات البطولية في القدس والأغوار داعيا لتصعيد كل أشكال المقاومة، مضيفا أن استمرار عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى ومنع المصلين جريمة واستفزاز لكل مسلم في العالم.

وشدد على ضرورة تكثيف ادخال المساعدات الضرورية وإدخال المستشفيات الميدانية.

وقال نوجه التحية لأشقائنا في اليمن لجهودهم وجهادهم وآخر ذلك ما أعلنه الناطق باسم الجيش اليمني والتحية للمقاومة في العراق والتحية للبنان ومقاومته لما تقوم به من إسناد للمقاومة في فلسطين.