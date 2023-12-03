أمير عبد اللهيان: لا نبحث عن توسيع رقعة الحرب بالمنطقة ولكن..

العالم- ايران

واضاف وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران: على جميع الدول الضغط لوقف الحرب على غزة وفتح المعابر لدخول المساعدات، مؤكدا ان النشاط العسكري في المنطقة سيتوسع إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في غزة.

واشار الى ان العمليات العسكرية الإسرائيلية بدأت بحضور وزير الخارجية الأمريكي بمجلس الحرب الإسرائيلي.

من جانبه جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي التحية لصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته التي يقدمها.

واكد وزير الخارجية العماني: مواصلة الجهود الدبلوماسية كافة مع تكثيف مطالبتنا للمجتمع الدولي بوقف الحرب على غزة ورفع الحصار.

..يتبع..