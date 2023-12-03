استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا والعراق

العالم-العراق

وأشارت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيانات منفصلة لها إلى أن هذه الاستهدافات تأتي "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".

ويأتي هذان الاستهدافان بعد مضيّ أقل من 24 ساعة على الإعلان عن الاستهداف الذي تحدثت عنه "المقاومة الإسلامية"، وطال قاعدة أمريكية في أربيل، مشيرة إلى تحقيق إصابة مباشرة فيها.

وجاء في بيان لها فجر اليوم الأحد: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وقد تعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، وأسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب ما ذكره البنتاغون.

وقال مسؤولو البنتاغون إنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، حسبما نقلت "واشنطن بوست" في وقت سابق.

ويتمركز نحو 2500 جندي أمريكي بالعراق ونحو 900 جندي في سوريا.