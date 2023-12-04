الرئيس الكوبي يصل الى طهران

العالم - ايران

وكان في استقبال الرئيس الكوبي حين وصوله الى طهران، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وكوبا، بهرام عين اللهي.

ومن المقرر أن تجري مراسم استقبال رسمية للرئيس الكوبي، صباح اليوم الاثنين من قبل الرئيس الايراني الدكتور سيد إبراهيم رئيسي في مجمع "سعد آباد" الثقافي التاريخي.

وبعد مراسم الاستقبال الرسمية ، سيتم عقد لقاء خاص بين رئيسي البلدين واجتماع مشترك للوفود رفيعة المستوى وحفل التوقيع على وثائق ومذكرات التعاون، ومن ثم سيعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا لشرح نتائج المحادثات.

وبالإضافة إلى اللقاء الرسمي مع آية الله رئيسي، سيعقد ميغيل دياز كانيل أيضًا اجتماعات مع بعض المسؤولين الايرانيين رفيعي المستوى ، وستفقد معرض القدرات وآخر الإنجازات التكنولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك معهد باستور الذي يتعاون مع كوبا في مجالي الصحة والطب.

وتعد هذه الزيارة الاولى لرئيس كوبي الى طهران بعد زيارة الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو قبل 22 عاما.

وزار آية الله رئيسي هافانا هذا العام في إطار جولة إقليمية لأميركا اللاتينية بعد 12 عاما بدعوة رسمية من نظيره الكوبي، حيث تم التوقيع على وثائق التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.