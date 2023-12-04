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قوات الاحتلال تقتحم جنين وتعتقل عددا من الفلسطينيين

قوات الاحتلال تقتحم جنين وتعتقل عددا من الفلسطينيين
الإثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة جنين ومخيمها والعديد من بلدات وقرى المحافظة، وسط اندلاع مواجهات.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال المدعومة بنحو 30 آلية عسكرية المدينة من عدة محاور، خاصة المحور الشرقي، وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها، بينما نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح العديد من المنازل والبنايات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: برقين، وسيلة الظهر، والفندقومية، وجبع، وعجة، وعنزا، وعرابة، وداهمت العديد من منازل الفلسطينيين وأجرت عمليات تفتيش داخلها، واعتقلت عددا من المواطنين.

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