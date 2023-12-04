باختصار.. حزب الله كابوس الاحتلال

العالم - باختصار

شن الكيان الاحتلال الإسرائيلي حربه الوحشية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وعينه على الجبه الشمالية خوفا من حزب الله.

إضطر الكيان الإسرائيلي لتحشيد جزء كبير من قواته البرية والجوية على إمتداد الحدود مع جنوب لبنان.

كشفت الشتباكات المتصاعدة بين حزب الله والكيان منذ بدء الأخير حربه على غزة جانبا من قدرات حزب الله.

إنتهج حزب الله تكتيك تثبيت جزء كبير من جيش الكيان لتخفيف الضغط عن غزة مع التلويح بالتصعيد.

وجه حزب الله رسائل إنذار بأن احتمال إشتعال جبهة المواجهة يبقى مطروحا ومرهونا بالتطورات الحرب على غزة.

فما الذي يخيف الكيان؟.. في الواقع كابوس الكيان يرتبط بالدرجة الأولى بترلاسانة حزب الله الصاروخية.

هذه الترسانة تضم حسب أوساط إستراتيجية دولية نحو 150 ألف صاروخ من طرازات ومواصفات مختلفة.

من بين قدرات حزب الله الصاروخية.. صواريخ زلزال 2 برأس حربي بزنة 600 كيلو غرام.

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