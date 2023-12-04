الاحتلال يقتحم سلواد وجفنا والجلزون بعد جنين

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر محلية قولها، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت بلدة سلواد شرق رام الله، وقرية جفنا، ومخيم الجلزون شمالا، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت عددا من المواطنين.

قوات الاحتلال تقتحم جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد اقتحمت فجر اليوم الإثنين، مدينة جنين ومخيمها والعديد من بلدا ت وقرى المحافظة، وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال المدعومة بنحو 30 آلية عسكرية المدينة من عدة محاور، خاصة المحور الشرقي، وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن اصابات حتى اعداد هذا الخبر.

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها، بينما نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح بعض عدد من المنازل والبنايات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: برقين، وسيلة الظهر، والفندقومية، وجبع، وعجة، وعنزا، وعرابة، وداهمت العديد من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش داخلها، واعتقلت عددا من المواطنين.