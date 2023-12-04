شهداء وجرحى بقصف الاحتلال بوابة مستشفى كمال عدوان

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، استشهد وأصيب العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، إثر استهداف البوابة الشمالية من مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة، بصاروخ اطلق من قبل طائرة استطلاع اسرائيلية، وفي استهدافات مماثلة لمنازل في رفح وخان يونس.

وتسبب الاستهداف لبوابة المستشفى، بسقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، الى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان.

وتحدثت مصادر صحية عن وجود اكثر من 35 جثة شهيد داخل وأمام المستشفى لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الاسرائيلية.

وكان قد وصل الى المستشفى، بحسب المصادر، 99 شهيدا منذ صباح أمس الأحد وحتى اعداد هذا الخبر.

وفي تطور لاحق، دمرت الطائرات الحربية الاسرائيلية، مربعات سكنية محيطة وقريبة من المستشفى في بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين الذين اكتظت بهم اروقة مستشفى كمال عدوان.

واستشهد 9 مواطنين واصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، في غارة اسرائيلية على منزل في حي التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وصباح اليوم ايضا، أفاد مراسلو (وفا) باستشهاد امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف أحد المنازل بالقرب من مقبرة الشابورة وسط رفح.

الى ذلك، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على أحياء الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، كما تعرضت هذه الأحياء أيضا لقصف مدفعي متواصل.

وواصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على غزة، وخلال الساعات الماضية شنت غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة بالسكان، مخلّفة مئات الشهداء والجرحى.

واستشهد 26 مواطنا مساء امس الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

واستشهد 26 مواطنا فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين يعودان لعائلة الهمص داخل مخيم يبنا، ولعائلة البواب خلف المعصرة في حي الجنينة، في رفح، جنوب القطاع.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل المواطنين الآمنين بدون سابق إنذار، وهذا يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 15,523 شهيدا، وإصابة 41,316 مواطنا، و70% من الضحايا أطفال ونساء، كما استشهد 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، فيما دمر الاحتلال 56 مركبة اسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم والجرحى، كما دمر 56 مؤسسة صحية وأخرج 26 مستشفى و46 مركز للرعاية الأولية عن العمل.