تدشين مرحلة جديدة من التعاون العسكري بين طهران وبغداد

العالم - مراسلون

على وقع الأحداث التي تمر بها المنطقة وصل رئيس القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى بغداد في زيارة مهمة دشنت مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق الأمني والدفاعي بين البلدين.



اللواء باقري التقى رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عبدالأمير يار الله واصفا العلاقات بين البلدين بانها ودية ولا تشوبها مشاكل أمنية وأن اجراء مناورات مشتركة على الحدود الطويلة بين البلدين يخدم الأمن والإستقرار.

بدوره أعرب الفريق الركن يار الله عن استعداد القوات المسلحة العراقية بشكل كامل لتنمية التعاون العسكري والدفاعي والتدريبي والمناورات المشتركة وتبادل الخبرات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تطوير التعاون العسكري والصناعات الدفاعية كان موضوع اللقاء الذي جمع اللواء باقري بوزير الدفاع العراقي ثابت العباسي اجتماع عبر فيه الجانبان عن رغبتهما بتوسيع التعاون بما يخدم أمن واستقرار البلدين.

وقال اللواء باقري: "بحثنا العلاقات الدفاعية والعسكرية والإجراءات التي يجب إتخاذها للحفاظ على الأمن والإستقرار لبلدينا، وأيضا بحثنا التعاون في مجال الدفاع والتدريب والعمليات لمواجهة التهديدات المشتركة".

من جانبه قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي: "اليوم كانت مباحثاتنا ناجحة، وكان الطرفان لهما الرغبة الكبيرة للتعاون العسكري وتطوير التعاون في كافة المجالات نستكمل مباحثاتنا ولدينا وثيقة نعدها حالية في مجال التعاون الأمني".

وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري استقبل ضيفه مؤكدا على أهمية التنسيق الشترك في تأمين الحدود وتكثيف العمل في المجال الإستخباري في ما يعزز أمن البلدين.

بدوره شكر باقري الحكومة العراقية لابعاد الجماعات الإرهابية المسلحة عن الحدود المشتركة داعيا إلى مواصلة العمل حتى النزع الكامل للسلاح من هذه المجاميع الإرهابية.

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