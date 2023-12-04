صادرات ايران غير النفطية تسجل 32.2 مليار دولار

العالم - ايران

وأضافت الجمارك في بيان مساء الاحد، أن الصادرات المذكورة لا تشمل الكهرباء والنفط والخدمات الفنية الهندسية وتجارة الشنطة، حيث سجلت الصادرات غير النفطية زيادة كمّية بنسبة 27 بالمئة وأنخفضت سعريا 1.6 بالمئة.

وأشارت الى السلع التصديرية الرئيسية خلال الفترة المذكورة، شملت الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.387 مليار دولار والبروبان المسال بـ 2.089 مليار والميثانول 1.505 مليار والقطران 1.476 مليار والبوتان المسال 1.416 مليار دولار.

وذكرت أن قيمة الصادرات البتروكيماوية شهدت انخفاضا بنسبة 12.94 بمقابل زيادة 8.12 بالمئة لبقية السلع.

ونوهت الجمارك الى الاسواق الرئيسية التي تتدفقت عليها السلع الايرانية في الشهور الـ 8 المذكورة، حيث تصدرتها الصين بـ 9.158 مليار دولار تلاه العراق 6.023 مليار دولار والامارات 4.162 مليار دولار وتركيا 3.028 مليار دولار والهند 1.466 مليار دولار.

وأوضحت أن الاسواق الخمسة استوردت مجموع 67.596 مليون طن من السلع الايرانية بقيمة 23.837 مليار دولار بنسبة استحواذ 70 بالمئة و73 بالمئة من اجمالي حجم وسعر الصادرات على التوالي.

بالمقابل أكدت مصلحة الجمارك الايرانية بلوغ الواردات 24.709 مليون طن من السلع بقيمة 42.199 مليار دولار بنمو كمّي 4.32 بالمئة وسعري 12.36 قياسا بالفترة المناظرة 2022.