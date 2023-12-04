مسؤول بالطاقة الذرية الايرانية يشرح تفاصيل نظام إشعاعي جديد

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وقال شيرمردي، في حفل ازاحة الستار عن منتجين جديدين لشركة محلية ، في إشارة إلى مزايا هذه الأنظمة مقارنة بالنماذج الأجنبية: فيما يتعلق بالكشف عن جهاز الحماية الذاتية لأشعة غاما، كانت الخطة انتاج أجهزة تحتوي على كمية أكبر من الإشعاع وذات حجم اصغر.

وأضاف نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية: الفرق بين جهاز الحماية الذاتية هذا وأمثلته السابقة هو ارتفاع مستوى الإشعاع للمنتجات الزراعية واستخدام مواد الحماية بكميات أقل. توضح هذه المشكلة أن وجهة نظرنا بشأن تحسين الأجهزة المنتجة حديثًا صحيحة وقد تم اتخاذ خطوات إيجابية في مجال سعرها النهائي.

وعن الكشف عن نظام إشعاع الميكروويف قال: في التحليل هناك طرق مختلفة ومن أهم هذه الطرق استخدام الموجات الميكروية. نظام التحليل الذي تم تطويره في هذه الشركة فريد من نوعه في العالم.

وأضاف شيرمردي: يستخدم هذا الجهاز لتحليل العناصر المختلفة ويمكن استخدامه في عينات مختلفة، بما في ذلك تحديد المعادن في الدم وكذلك الشوائب في المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق يتم تحويل العينة الصلبة إلى عينة غازية وبعد حقنها في الجهاز وإجراء العمليات المطلوبة بالموجات الدقيقة يمكن تحديد نوع العناصر الموجودة في العينة المطلوبة.

وقال نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية: في عملية بناء نظامين للحماية الذاتية من أشعة غاما ونظام إشعاع الميكروويف، من المخطط تسويق هذه الأجهزة تجارياً قريباً جداً لصالح المراكز البحثية والجامعات في البلاد من أجل تلبية احد احتياجات البلاد في هذا المجال.