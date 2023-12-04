شاهد.. الرئيس الايراني يستقبل نظيره الكوبي رسميا

العالم - ايران

وكان في استقبال الرئيس الكوبي حين وصوله الى طهران صباح اليوم الاثنين، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون بين إيران وكوبا" بهرام عين اللهي" .

وقد توجه الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتعد هذه الزيارة الاولى لرئيس كوبي الى طهران بعد زيارة الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو قبل 22 عاما.

وبعد مراسم الاستقبال الرسمية ، سيتم عقد لقاء خاص بين رئيسي البلدين واجتماع مشترك للوفود رفيعة المستوى وحفل التوقيع على وثائق ومذكرات التعاون، ومن ثم سيعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا لشرح نتائج المحادثات والمشاورات فيما بينهما.

خلال هذه الزيارة بالإضافة إلى اللقاء الرسمي مع آية الله رئيسي، سيلتقي ميغيل دياز كانيل أيضا ببعض المسؤولين الايرانيين رفيعي المستوى وسيزور معرض القدرات وآخر الإنجازات التكنولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك معهد باستور الذي يتعاون مع كوبا في مجالي الطب والصحة.

وبعد زيارة الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو في ايار/ مايو 2001، تعد هذه الزيارة الأولى لرئيس هذا البلد إلى إيران.

وفي يونيو من هذا العام، زار الرئيس الايراني آية الله رئيسي هافانا في اطار جولة إقليمية لأمريكا اللاتينية بعد 12 عاما بدعوة رسمية من نظيره الكوبي حيث تم التوقيع على وثائق التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.