قوات الاحتلال تغتال فلسطينيين اثنين اثر اقتحامها قلقيلية

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن إذاعة جيش الاحتلال قولها: إن قوات خاصة إسرائيلية اغتالت مسلحين اثنين خلال اقتحام مدينة قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال انسحبت لاحقًا واحتجزت معها جثماني الشهيدين.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز جثمانيهما خلال العدوان على قلقيلية.

وفي وقت مبكر، أفادت مصادر محلية أن مواطنين أصيبا برصاص قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت حي كفر سابا بسيارة مدنية، وحاصرت أحد المباني قبل أن يدفع الاحتلال بمزيد من قواته حيث اندلعت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الشبان من المبنى المحاصر في حي كفر سابا.