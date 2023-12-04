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ريم (روح الروح) أيقونة خالدة وشاهدة على وحشية الصهاينة

الإثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

أسلمت الطفلة "ريم" ذات الربيع الثالث من عمرها روحها لبارئها، بعدما افترستها بوحشية مقاتلة للجیش الاحتلال بغارة على بيتها في قطاع غزة، وانتشر بعد ذلك مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الجد خالد نبهان يحمل بين ذراعيه جثمان حفيدته ريم، يودعها بأسلوب مختلف، ويلاطفها بكلمات حنونة من قبيل "روح الروح"، ويحتضنها في لحظات الوداع الأخير.

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