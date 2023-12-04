مسلسل يحاكي عملية طوفان الأقصى قبل عام من بدء العملية! + فيديو

العالم-فلسطين



وخلال التكريم، قال السنوار إن "العمل الفني لا ينفك ولا ينفصل أبدا عن إعداد كتائب القسام واستخباراتهم ومجالات عملهم المختلفة"، واصفا المسلسل بـ "الجهد الجبار".



وأضاف أن للمسلسل بصورة خاصة تأثير كبير على وعي الشعب الفلسطيني والأمة، لافتا إلى أنه يأتي ضمن الجهود الفلسطينية للتحرير والعودة إلى الأراضي المحتلة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من المسلسل وكلمة السنوار على نطاق واسع، حيث أشاروا إلى العديد من الأحداث التي رواها العمل الفلسطيني وحدثت بالفعل خلال عملية طوفان الأقصى وما تلاها من عدوان صهيوني بدعم أمريكي مطلق.

يشار إلى أن "قبضة" الأحرار صُوّر العام الماضي بتمويل من دائرة الإنتاج الفني في حركة حماس، بهدف تقديم رواية فلسطينية مضادة لروايات كيان الاحتلال، من أجل التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه ومواصلة المقاومة حتى نيل حقوقه كاملة.



ويروي المسلسل أحداث عملية عسكرية قام بها المقاومون الفلسطينيون وراء خطوط الاحتلال، محققين نصرا باختراق أنظمة المراقبة الصهيونية وأجهزة الاستخبارات قبل أن يتمكنوا من أسر العديد من الصهاينة، في ضربة موجعة للاحتلال شبيهة بما خطه قوات الفصائل الفلسطينية من انتصار كشف عن فشل صهيوني كبير في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.