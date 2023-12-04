شاهد .. إيران وكوبا توقعان بيانا مشتركا و 7 وثائق تعاون ثنائية

العالم - ايران

وقد تم التوقيع على مذكرات تفاهم ووثائق تعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكوبا في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا والصحة والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والطب.

ووقع وثائق التعاون هذه كل من مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي، وزير الزراعة ، وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي ، و وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي مع نظرائهم الكوبيين.

وقد استقبل رئيس الجمهورية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي رسميا صباح اليوم الاثنين الرئيس الكوبي "ميغيل دياز كانيل" في المجمع الثقافي التاريخي في سعد آباد.

ووصل الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى طهران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتعد هذه الزيارة الاولى لرئيس كوبي الى طهران بعد زيارة الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو قبل 22 عاما.

وبعد مراسم الاستقبال الرسمية ، سيتم عقد لقاء خاص بين رئيسي البلدين واجتماع مشترك للوفود رفيعة المستوى وحفل التوقيع على وثائق ومذكرات التعاون، ومن ثم سيعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا لشرح نتائج المحادثات والمشاورات فيما بينهما.

خلال هذه الزيارة بالإضافة إلى اللقاء الرسمي مع آية الله رئيسي، سيلتقي ميغيل دياز كانيل ببعض المسؤولين الايرانيين رفيع المستوى وسيزور معرض القدرات وآخر الإنجازات التكنولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك معهد باستور الذي يتعاون مع كوبا في مجالي الطب والصحة.

وبعد زيارة الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو في ايار/ مايو 2001، تعد هذه الزيارة الأولى لرئيس هذا البلد إلى إيران.

وفي يونيو من هذا العام، زار الرئيس الايراني آية الله إبراهيم رئيسي هافانا في اطار جولة إقليمية لأمريكا اللاتينية بعد 12 عاما بدعوة رسمية من نظيره الكوبي حيث تم التوقيع على وثائق التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات.