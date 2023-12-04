شاهد.. الاحتلال يستهدف المستشفيات وعدد الشهداء في ارتفاع

العالم - خاص بالعالم



غارات اسرائيلية مكثفة لا حصر لها ولا فترات محددة، تستمر ليلا ونهارا على وسط القطاع، وتمتد الى شماله وجنوبه، ما أدى الى سقوط مئات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء.



هذا وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية العديد من المجازر في جميع مناطق غزة من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل المواطنين الآمنين بدون سابق إنذار، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.



حتى المستشفيات لم تسلم من البطش الإسرائيلي الذي طال مستشفى المعمداني، وبوابة مستشفى كمال عدوان، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى.



وزارة الصحة في قطاع غزة أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي الى أكثر من 15 الفا وخمسمئة شهيد،70 بالمئة منهم أطفال ونساء، كما اصيب أكثر من 40 الف شخص بجروح.



كما سقط أكثر من 180 شهيدا، وأصيب المئات بجروح من الكوادر الصحية، فيما دمرت ست وخمسون مركبة اسعاف، وست وخمسون مؤسسة صحية، كما خرجت 26 مستشفى، وستة واربعون مركزا للرعاية الاولية عن العمل.



الى ذلك أشار مسؤول حكومي إلى أن الوضع كارثي في المستشفيات التي بقيت تعمل، وهي تفتقر إلى الوقود وأدنى مقومات اللوازم الطبية فيما تتكدس جثامين عشرات الشهداء قرب المستشفيات الذين لا يجد ذووهم فرصة لمواراتهم الثرى جراء استمرار القصف الإسرائيلي.