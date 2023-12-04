شاهد. كمائن المقاومة ضد الاحتلال تكبده اقوى خسارة تاريخية

موقف المقاومة الحازم يستند الى التخبط السياسي والعسكري الإسرائيلي وهذا ما تؤكده الارقام كان اخرها اعلان جيش الاحتلال عن مقتل ضابطين برتبة لواء وعميد وجندي واصابة جندي اخر وحالته خطيرة في معارك شمال ووسط القطاع، ليتتجاوز عدد قتلاه الاربعمئة جندي.

كما اعلنت مصادر عبرية انه خلال اربعة وعشرين ساعة في معارك غزة تم تدمير خمس وعشرين آلية ومقتل خمسة وسبعين جندي، معتبرة انها خسارة لم يتعرض له الكيان الاسرائيلي في تاريخه.



ياتي هذا فيما تخوض المقاومة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال على محور دير البلح، وسط القطاع غزة لمنع فصل شماله عن جنوبه موقعة خسائر كبيرة في صفوف الجيش الاسرائيلي.



وفجرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس حقل ألغامٍ بقوة إسرائيلية راجلة في شمالي شرقي خان يونس ما ادى الى مقتل ثمانية جنود إسرائيليين الى جانب الإجهاز على الباقين منهم من نقطة صفر، كما تم استهداف جرافة إسرائيلية ودبابة وناقلة جند إسرائيليتين.

وعلى نفس محاور القتال جنوبي القطاع ووسطه، اعلنت كتائب القسام استهداف خمس آلياتٍ صهيونية شرقي دير البلح، تم تدمير ثلاثة منها بشكلٍ كامل، كما قصفت الكتائب تجمعاً لجنود الاحتلال شرقي دير البلح وآخر شرقي خان يونس.

وفي محاور القتال شمالي قطاع غزة، تبنت كتائب القسام استهداف دبابتين إسرائيليتين جنوبي بيت لاهيا، وأخرى متوغلة غربي جباليا مؤكدة بعد ذلك تفجير فتحة أحد الأنفاق المفخخة بمجموعة من جنود الاحتلال شرقي بيت لاهيا، فيما أعلنت الكتائب استهداف عسقلان ومستوطنات أميتاي وأفيشالوم و ريعيم وسيديروت وماجين.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس استهداف قوتين إسرائيليتين راجلتين في منطقتي أبو هداف قرب بوابة ابو ابسل في خان يونس إضافة إلى تفجيرها عبوة شديدة الانفجار بدبابة إسرائيلية متوغلة في منطقة المغراقة وسط القطاع.

هذا فيما اكدت سرايا القدس خوضها اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في حيي الشيخ رضوان والنصر في مدينة غزة، واشارت السرايا ايضا الى قصف مستوطنات وتجمعات الاحتلال في غلاف قطاع غزة برشقات صاروخية مكثفة.

