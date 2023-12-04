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القسام تدمّر 10 آليات وتجهز على جنود للاحتلال من مسافة صفر

القسام تدمّر 10 آليات وتجهز على جنود للاحتلال من مسافة صفر
الإثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

دمّرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، 10 آليات للاحتلال الصهيوني، وأجهزت على عدد من الجنود من مسافة صفر، في إطار التصدي لتوغلات الاحتلال مع استمرار رشقاتها الصاروخية المباركة في اليوم الـ 59 لمعركة طوفان الأقصى.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل " المركز الفلسطيني للإعلام"، عن كتائب القسام قولها في بلاغ عسكري: إن مجاهديها أجهزوا على عدد من جنود العدو من مسافة صفر في منطقة الشيخ رضوان وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

وفي بلاغ آخر، أكدت كتائب القسام تمكن مجاهديها منذ صباح اليوم وحتى اللحظة (11:30 صباحا) من استهداف 5 دبابات صهيونية و5 ناقلات جند في محور شرق غزة بقذائف “الياسين 105”.

كما أعلنت عن قصف كيبوتس “نيريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم، وقصف تحشدات للعدو شرق مغتصبة “ماجين” برشقة صاروخية.

إلى ذلك، أقر جيش الاحتلال -اليوم الاثنين- بمقتل 3 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة، وإصابة رابع بجروح خطيرة، في أعقاب إعلانه ما أسماه بـ"توسيع عمليته البرية في كل أنحاء القطاع"، في حين تؤكد مصادر المقاومة أن خسائر الاحتلال أكبر من ذلك بكثير، وأنه يتعمد إخفاء تلك الخسائر مع الإفصاح التدريجي عن بعضها.

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