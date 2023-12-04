بالتزامن مع محرقة غزة.. الاحتلال يضيق الخناق على الضفة

العالم - خاص بالعالم

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، واندلعت اشتباكات مع الفلسطينيين أدت الى استشهاد اثنين منهم، فيما أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية في وزارة الصحة الفلسطينية باحتجاز جثماني الشهيدين بعد انسحاب قوات الاحتلال من المدينة.

وفي وقت مبكر، أفادت مصادر محلية ايضا بإصابة شابين برصاص قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت حي كفر سابا قرب قلقيلية بسيارة مدنية، وحاصرت أحد المباني قبل أن تدفع قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات، حيث اندلعت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، واعتقلت عددا من الشبان من المبنى المحاصر.

كما قامت قوات الاحتلال باقتحام مدينة جنين ومناطق أخرى، واعتقلت عددا من الشبان، بينهم أسرى محررون. ونشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح مبان في مخيم الدهيشة جنوب شرق مدينة بيت لحم بعد أن داهم المدينة، وخاض اشتباكات مع المقاومين الفلسطينيين.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال شارع الواد ومنطقة شارع حبله القديم حتى البيرين جنوب مدينة قلقيلية، وداهمت منزل الأسير رائد الحوتري وفتشته وخربت محتوياته، كما اعتقلت الأسير المحرر مقداد الحوتري.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى 464، بينهم 265 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.