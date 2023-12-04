سيناتور جمهوري يصف مسؤولا امريكيا بالساذج ويدعم قتل المدنيين بغزة!

العالم- فلسطين

وزعم غراهام في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، الأحد، أن حماس موجودة "في كل مكان في غزة" وأنه "ليس من الممكن" لإسرائيل التمييز بين المدنيين في هجماتها".

ووصف السيناتور الجمهوري أفكار وزير الدفاع أوستن، الذي يعتقد أن "المزيد من الضحايا المدنيين في غزة يمكن أن يولّد مزيدا من المتمردين"، بأنها "ساذجة" حسب تعبيره.

وأضاف: "إنه ساذج للغاية، لقد فقدت كل الثقة في هذا الرجل... هل تعرف ما الذي يدرسونه (الفلسطينيون) في المدارس؟ إن فكرة أن إسرائيل جعلت الناس في غزة متطرفين بطريقة أو بأخرى هي فكرة سخيفة" على حد تعبيره.

وقال غراهام: "أيها الوزير أوستن، السبب وراء موت الفلسطينيين هو أن غزة مكثفة للغاية، وحماس لديها أنفاق تحت الشقق، وتحت المدارس، وتحت المستشفيات".

وتابع: "لديهم أنفاق في كل مكان، أعتقد أن فكرة أن تكون حماس قائمة عندما ينتهي هذا الأمر ستكون بمثابة الفشل الاستراتيجي النهائي".

يذكر أن أوستن قال في حديث له بمنتدى ريغان للدفاع الوطني اول أمس السبت، إنه دعا "القادة الإسرائيليين إلى تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين والخطاب غير المسؤول، ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية بشكل كبير".

وانتقد غراهام أيضًا نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي قالت يوم السبت خلال مؤتمر صحفي في دبي إن "عددًا كبيرًا جدًا من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا" أثناء لقائها بقادة مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن خلال رحلتها إلى مؤتمر المناخ COP28.

وتساءل غراهام: "ما سبب موت الكثير من الناس في الحرب العالمية الثانية بعد بيرل هاربور؟" قائلا: "نائبة الرئيس هاريس، قل لإسرائيل كيف تدمر حماس بطريقة لا تؤذي الفلسطينيين الأبرياء، وسأمررها لك".

وأضاف: "بالمناسبة، لا يوجد جمهوري يعتقد ذلك". "لا يوجد أي جمهوري يطلب من إسرائيل تغيير تكتيكاتها العسكرية".