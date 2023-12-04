صور/رحيل فنان مصري كبير بحادث سير وتورط فنان آخر بوفاته!

العالم- مصر

ونُقل الممثل المصري وزوجته إلى مستشفى الشيخ زايد في مدينة "6 أكتوبر"، شرقي القاهرة، في محاولة لإنقاذه، لكنها باءت بالفشل، نتيجة توقف عضلة القلب، بينما لا تزال زوجته تتلقى العلاج في المستشفى.

وأظهرت صور من موقع الحادث تهشم سيارة الفنان بشكل كبير واصطدامها برصيف الشارع.

موقع الحادث

وذكر التقرير الطبي الصادر من مستشفى الشيخ زايد التخصصي حول حالة الفنان أشرف عبد الغفور الإصابات التي لحقت به وتسببت في وفاته متأثرا بها.

وقال التقرير الطبي: حضر المريض رفقة سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.

تعرض زوجته لإصابات

وكشفت التحريات أن سيارة اصطدمت بسيارة الفنان من الخلف، ما أدى لاصطدام سيارة الفنان بالرصيف، وتعرضه وزوجته لعدة إصابات، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وتبين أنه وبعد نقل الفنان وزوجته إلى المستشفى أصيب بتوقف في عضلة القلب، وأعلن الأطباء وفاته، فيما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد ولا تعلم حتى الآن بنبأ وفاة زوجها.

المتسبب فنان تشكيلي

وأمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس المتهم بالتسبب في وفاة الفنان اشرف عبد الغفور وإصابة زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة للمتهم "مهند.أ" 33 سنة فنان تشكيلي تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ وقررت حبسه على ذمة التحقيقات واستعلمت من المستشفى عن حالة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، هوية المتسبب في الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إلى أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

واصطدمت سيارة الفنان التشكيلى بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف مما أدى لاصطدامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه وأعلن الأطباء وفاته، بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات.

وشيعت جنازة الفنان الراحل ظهر اليوم الاثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حصور كبير من الفنانين.

يشار إلى أن الفنان الراحل من مواليد 22 يونيو من العام 1942، وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1963.

أشهر أعماله

وأول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية "جلفدان هانم"، فيما شارك بأول عمل سينمائي عام 1966 وهو فيلم "القاهرة 30" بطولة الفنانة الراحلة سعاد حسني.

شارك عبد الغفور في نحو 25 فيلما أبرزها "شاطئ المرح"، و"قصر الشوق"، و "بيت الطالبات"، وآخر ظهور سينمائي له عام 1977 بفيلم " حلوة يا دنيا الحب".

كما شارك الفنان الراحل في أكثر من 150 عملا دراميا، من أبرزها مسلسلات "القاهرة والناس"، و"حضرة المتهم أبي" و"وعمر بن عبدالعزيز" ، كما تولى منصب نقيب المهن التمثيلية عام 2011.

وكانت آخر مشاركاته في مسلسل "رشيد"، الذي عرض في رمضان الماضي وقامت ببطولته ابنته الممثلة ريهام عبد الغفور، وانتهى من تصوير دوره في مسلسل "السر" والمنتظر عرضه.

وقد تقلد أشرف عبد الغفور منصب نقيب الممثلين مدة 3 سنوات من 2012 وحتى 2015.