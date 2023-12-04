الحشد الشعبي يشيع شهدائه ارتقوا بقصف امريكي غادر

وحذر الشيخ عبدالرضا من مخطط امريكية بازالة الشعوب ومص دمائها من اجل بناء كيان صهيوني متغطرس في قلب الامة العربية والاسلامية.

من جانبه، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة النجباء، الاستهداف الامريكي لمجاهدي المقاومة العراقية بانه جبان، ويؤكد بالدليل القاطع بان القوات الامريكية لم تأت للاستشارة والتدريب وانما هي قوات محتلة لارض العراق وسمائه، ومن حق المقاومة بتحرير الاراضي العراقية من هذا الاحتلال.

هذا وقد شيع في العاصمة العراقية بغداد شهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا نتيجة عدوان اميركي على احد مواقعهم في كركوك شمالي البلاد.

وتم التشييع في شارع فلسطين في بغداد، ونعت المقاومة الاسلامية في العراق خمسة من عناصرها استشهدوا في القصف الاميركي. وقالت المقاومة ان الشهداء ارتقوا في معركة الحق ضد الباطل المتجسد بقوات الاحتلال الاميركي في العراق. واكدت انها ثابتة في مواجهته.

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هذا وقد قامت المقاومة بعشرات عمليات الاستهداف للقواعد الاميركية في العراق وسورية وذلك ردا على الدعم الاميركي لكيان الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.