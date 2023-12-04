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شاهد الصورة المؤلمة عندما ينكشف غبار القصف الوحشي على غزة

الإثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

يتابع مراسلو قناة العالم مواكبة العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة لاظهار وحشية الاحتلال وكيفية مسحه احياء كاملة وتدمير منازلها على رؤوس ساكنيه، فتنجلي بعد غبار القصف العشوائي عن صورة لاطفال ونساء وعوائل مزقهتها الآلة العسكرية الاسرائيلية الامريكية.

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