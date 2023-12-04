فيديو خاص: 4 صواريخ لحزب الله على مواقع الاحتلال

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان: تعرضت مناطق مارون الراس ويارون بالاضافة الى الحمامص والخيام والمجيدية الى قصف مدفعي كثيف، كما طاول القصف عدة بلدات اخرى مثل عيترون وبليدا وكفركلا والعديسة، ووادي الجوز في اطراف كفر شوبا.

واضاف: كما استهدفت غارة اسرائيلية عنيفة احد المنازل المهجورة في وادي الجوز، فيما كانت هناك اعتداءات استهدفت قبل الظهر اليوم بلدة ميس الجبل واطراف المحيبيب وعيتا الشعب بقذائف فسفورية واخرى متفجرة.

واوضح مراسل العالم: وردا على ذلك انطلقت قلبل قليل صلية صاروخية من لبنان من محوري القطاع الاوسط والقطاع الشرقي باتجاه المستوطنات والمواقع الاسرائيلية.

وتابع: المقاومة استهدفت كذلك موقع المطلة للعدو الواقع في مستوطنة المطلة في اسفل سهل الخيام والمشرفة على كفركلا اللبنانية جنوبا وبلدة القليعة شرقا وبساتين الوزاني شمالا بأربعة صواريخ.

واوضح مراسلنا: كما استهدفت المقاومة عدة مواقع منهاى موقع البغدادي في ميس الجبل وموقع مسكاف عام وموقع يفتاح المقابل لميس الجبل، ومازال الاحتلال يقصف هذه المناطق بشكل متقطع، فيما القصف يشتد على عيترون ومارون الراس.