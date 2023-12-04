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اميرعبداللهيان يكشف معلومات سرية عثرت عليها المقاومة بهجوم7 اكتوبر

اميرعبداللهيان يكشف معلومات سرية عثرت عليها المقاومة بهجوم7 اكتوبر
الإثنين ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان عن معلومات سرية عثرت عليها قوات المقاومة الفلسطينية من أجهزة كمبيوتر اسرائيلية محمولة خلال عملية طوفان الاقصى يوم 7 اكتوبر 2023.

العالم- فلسطين

واوضح وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني بدر البوسعيدي مساء امس الاحد في طهران: ان قوات المقاومة عثرت خلال معركة طوفان الأقصى، على وثائق من أجهزة كمبيوتر اسرائيلية محمولة، تكشف مخطط الكيان الصهيوني لنقل جميع سكان غزة إلى جزء من الاراضي المصرية.

واضاف: كما يسعى الاحتلال إلى نقل سكان الضفة الغربية إلى أجزاء من الأردن.

وأضاف أمير عبد اللهيان: نأمل من الأشقاء في مصر التحرك الفوري والجدي لإعادة فتح معبر رفح ومنع تحقيق هذه المؤامرة الإسرائيلية ضد سلامة أراضي الأردن ومصر.

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