اميرعبداللهيان يكشف معلومات سرية عثرت عليها المقاومة بهجوم7 اكتوبر

العالم- فلسطين

واوضح وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني بدر البوسعيدي مساء امس الاحد في طهران: ان قوات المقاومة عثرت خلال معركة طوفان الأقصى، على وثائق من أجهزة كمبيوتر اسرائيلية محمولة، تكشف مخطط الكيان الصهيوني لنقل جميع سكان غزة إلى جزء من الاراضي المصرية.

واضاف: كما يسعى الاحتلال إلى نقل سكان الضفة الغربية إلى أجزاء من الأردن.

وأضاف أمير عبد اللهيان: نأمل من الأشقاء في مصر التحرك الفوري والجدي لإعادة فتح معبر رفح ومنع تحقيق هذه المؤامرة الإسرائيلية ضد سلامة أراضي الأردن ومصر.