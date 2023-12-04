حراك دولي إزاء حرب الابادة الإسرائيلية ضد غزة

مواقف الرئيس الايراني جاءت خلال مؤتمر صحفي جمعه ونظيره الكوبي الذي زار طهران، حيث اثنى الرئيس ميغيل دياز كانيل على العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الثنائي حيال قضايا المنطقة.

فالمشروع الذي طرحه الرئيس الايراني، يأتي بموازاة حراك اقليمي ودولي ازاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب ابادة، بينما واشنطن وعواصم غربية وعربية اخرى تبدو في موضع المتفرج لا بل الداعم لسياسة الكيان الاسرائيلي الاجرامية بحق الفلسطينيين.

بموازاة المواقف الايرانية، انطلقت الاحد في جوهانسبرغ بجنوب افريقيا أعمال الملتقى الدولي الخامس للتضامن مع فلسطين ،والذي نظمته الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، بمشاركة سبعين شخصية عالمية نضالية وثقافية ومؤثرين، بالتعاون مع عائلة نيلسون مانديلا.

ويهدف الملتقى إلى توجيه رسالة دعم وتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه، وفي مقدمتها حق العودة.

وفي اوروبا ،شهدت مواقف الحكومات انتقادات من التيارات السياسية اليسارية والتقدمية، عرّضت مستقبل هذه الحكومات وشعبيتها لتراجعات ملحوظة.

وشهدت شوارع العواصم الأوروبية مسيرات متزايدة تطالب بوقف الحرب فورا، شهدت عودة جزئية لليسار الأوروبي، الذي استغل هذه النافذة للتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين ولحشد الرأي العام المضاد للسياسات التي تنتهجها الحكومات ليس فقط في الشرق الأوسط، بل حتى على مستوى إدارتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد.

كما برزت دعوات اوروبية اكثر تقدما، ابرزها كانت من بلجيكا التي أعلنت على لسان وزيرتها للتعاون الإقليمي كارولين غينّيز عن قرارها دعم محكمة الجنايات الدولية للتحقيق بجرائم حرب في غزة، متهمة الاحتلال الإسرائيلي بجرائم ضد النساء والأطفال..وتزامن الإعلان البلجيكي مع رفع الادعاء التركي دعوى في الجنايات الدولية ضد إسرائيل يتهمها بارتكاب جرائم حرب في غزة.